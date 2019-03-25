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Международный союз биатлонистов приступил к изучению дела Васильевой

Международный союз биатлонистов приступил к изучению дела Васильевой
Другие / Биатлон

Международный союз биатлонистов начал изучение дела россиянки Маргариты Васильевой, которая пропустила три допинг-теста. На минувшей неделе Независимое агентство антидопингового тестирования (ITA) отклонило апелляцию россиянки. Спортсменке грозит дисквалификация.

«В настоящее время Международный союз биатлонистов изучает полученную от ITA информацию в соответствии со своими антидопинговыми правилами. До завершения этого процесса дополнительных комментариев не последует», — сообщает ТАСС со ссылкой на источник в IBU.

В нынешнем сезоне Васильева дебютировала в Кубке мира. В составе сборной России она выиграла эстафету на этапе в Оберхофе (Германия). Из-за пропуска трёх допинг-тестов Васильева не смогла принять участие в чемпионате мира по биатлону в Эстерсунде (Швеция).

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