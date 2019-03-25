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Хореограф группы Тутберидзе: бронза Медведевой — большая неожиданность

Хореограф группы Тутберидзе: бронза Медведевой — большая неожиданность
Другие / Фигурное катание

Хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз прокомментировал результаты чемпионата мира по фигурному катанию, который завершился в Сайтаме (Япония). Все три призовых места заняли фигуристки, тренировавшиеся или тренирующиеся в группе Тутберидзе.

«Бронза Жени на этом турнире – большая неожиданность и большое достижение. Так вышло, что весь пьедестал на этом турнире завоевали представительницы школы «Самбо-70».

Борьба с собой, с обстоятельствами, с изменениями была на протяжении всего сезона. Уже был и страх соревнований. Подготовка к этому чемпионату мира была крайне сложной. И именно вопреки всему Загитова вышла и просто блестяще прокатала две программы, выиграв единственную недостающую золотую медаль в фигурном катании», – заявил Глейхенгауз в эфире Первого канала.

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