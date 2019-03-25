Учительнице пришлось уволиться из-за фото в купальнике в честь Универсиады

Барнаульская учительница Татьяна Кувшинникова была вынуждена уволиться из-за фотографии в купальнике, сделанной зимой после заплыва в честь зимней Универсиады в Красноярске. Педагог опубликовала снимок в соцсетях, и его увидела мать одного из учеников. После дискуссии с другими родителями она обратилась с жалобой к директору школы.

Фото: Татьяна Кувшинникова, «ВКонтакте»

Директор предложил учительнице уволиться по собственному желанию, однако в феврале она этого не сделала из-за того, что история получила огласку в СМИ. По информации программы «Человек и закон», в итоге Кувшинникова всё же была вынуждена уйти из школы.

Татьяна Кувшинникова состоит в Алтайской федерации закаливания и зимнего плавания «Белые медведи».

Универсиада прошла в Красноярске со 2 по 12 марта. Сборная России победила в медальном зачёте, завоевав 112 наград — 41 золотую, 39 серебряных и 32 бронзовые.