Елисеев: хороший сезон или плохой, ответить сложно, но прогресс есть

Российский биатлонист Матвей Елисеев опубликовал фото с сервис-бригадой сборной России и поблагодарил болельщиков за поддержку.



«Вот эти люди, которые готовят наши лыжи! Всегда в тени, но работу проделывают колоссальную, доходит до 40 километров за откатку, не считая работы у стола. Ну а наш сезон закончен. Хороший он или плохой, ответить сложно, но прогресс есть, это не может не радовать. Спасибо всем-всем, кто работал со мной в этом году, и всем болельщикам! Без вас было бы не так интересно», — написал Елисеев.

Пост доступен в «инстаграме» Матвея Елисеева.

Вчера, 24 марта, Матвей занял 17-е место в масс-старте на заключительном этапе Кубка мира в Хольменколлене. В общем зачёте Кубка мира он стал 29-м.