Фийон Майе: очень горжусь третьим местом в общем зачёте Кубка мира

Французский биатлонист Кентен Фийон Майе прокомментировал итоги сезона в Кубке мира. 26-летний уроженец Шампаньоля занял третье место в общем зачёте, уступив лишь Александру Логинову из России и норвежцу Йоханнесу Бё.



«Позади очень тяжёлая борьба за «Большой хрустальный глобус». Йоханнес, мои поздравления! Тем не менее я очень горжусь тем, что сумел занять третье место», – написал Фийон Майе в своём «инстаграме».

Стоит отметить, что призовые Бё на завершившемся Кубке мира стали рекордными в истории биатлона.

Напомним, по итогам сезона Йоханнёс Бё, помимо завоевания «Большого хрустального глобуса», стал обладателем «Малых хрустальных глобусов» во всех дисциплинах: масс-старте, гонке преследования, спринте и индивидуальной гонке