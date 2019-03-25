35-летний лыжник скончался во время гонки «Самарская Лука»

35-летний участник соревнований по лыжным гонкам «Самарская Лука» скончался во время гонки. Преодолев 5 км, он упал, потеряв сознание, а позднее скончался. Причины смерти пока не установлены.



«По предварительной информации, во время соревнований один из участников 1983 года рождения после прохождения 5 километров на трассе потерял сознание. Оперативно на место прибыла медицинская бригада, участник был доставлен в машину скорой помощи. Медики констатировали смерть», — сообщается в «твиттере» Министерства спорта Самарской области.

К участию в соревнованиях допускались все желающие при обязательном наличии медицинской справки. Пресс-служба министерства также сообщает, что скончавшийся ранее неоднократно участвовал в соревнованиях по лыжным гонкам.

