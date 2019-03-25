Медведева подвела итоги сезона и рассказала о планах на будущее

Российская фигуристка Евгения Медведева положительно оценила завершившийся сезон в фигурном катании и поделилась планами на будущее.



«Это был тяжёлый сезон, и я рада, что он закончился. Бронза на чемпионате мира — приемлемый финал сезона для меня и нашей команды. Хочу поблагодарить всех болельщиков, которые поддерживали меня, несмотря ни на что. Все, кто сидел на трибунах в Сайтаме, — это была невероятная поддержка! Япония, вы — лучшие!!! Большое спасибо всем журналистам, которые наверняка лучше нас всех разбираются в фигурном катании.



Конечно же, спасибо всей тренерской команде: Брайану Орсеру, Трейси Уилсон, Мише Ге, Дэвиду Уилсону. Вы на протяжении всего сезона верили в меня, и я уверена, что мы с вами добьёмся в ближайшем будущем больших успехов! Я собираюсь двигаться дальше, становиться сильнее и стремиться к максимальным результатам! Всем мира! Мама, бабушка, я вас люблю!» – написала Медведева в своём «инстаграме».

Напомним, 19-летняя уроженка Москвы добыла бронзовую медаль чемпионата мира. Золото завоевала 16-летняя Алина Загитова.