Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Другие / Новости /

Губерниев: Шипулин в трёх словах? Депутат. Государственной. Думы.

Губерниев: Шипулин в трёх словах? Депутат. Государственной. Думы.
Другие / Биатлон

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в блиц-опросе Kalashnikov Media дал краткую характеристику спортсменам, руководителю СБР Владимиру Драчёву и тренеру Вольфгангу Пихлеру.

Александр Логинов
«Сильный. Уверенный. Временами очень надёжный. Больше, чем три слова…»

Екатерина Юрлова-Перхт
«Чемпионка мира. Хорошая. Отзывчивая».

Антон Бабиков
«Обладатель. Кубка. IBU. Три слова».

Виктория Сливко
«Вика отказалась быть сексом мирового биатлона. Я печалюсь. Вика заслуживает больше трёх слов. Кто-то заслуживает трёх слов, кто-то — значительно больше».

Антон Шипулин
«Депутат. Государственной. Думы. Ему, правда, надо выборы ещё выиграть. Нет, ну Антон… Мы все печалимся. Трёх слов не хватает, я всё-таки многословный человек. Поэтому Антон — Часть. Моей. Жизни. Но я так же могу и про Черезова, и про Фуркада сказать. Таких много, действительно».

Евгений Гараничев
«Эстафета. Верю. Сможет».

Уле-Эйнар Бьорндален
«Муж. Дарьи. Домрачевой».

Владимир Драчёв
«Президент. Российского. Биатлона. Ну мы же играем в такую игру: по-настоящему, три слова».

Иван Черезов
«Делающий. Успехи. Большой молодец. Четыре слова».

Вольфганг Пихлер
Мой. Знаменитый. Друг. Можно четвёртое слово — биатлонный друг".

Больше видео о биатлоне — на сайте Kalashnikov Media.

Губерниев — о лыжной сборной России: с некоторыми «мамами» лучше побыть сиротой
Сливко: Губерниев комментировал почти каждое моё фото — секс, секс, секс
«Если ты уж слово дал, то держи его». Губерниев готовится к жизни без биатлона
Комментатор признаётся, что не обижается на Бабикова, досадует о поражении лыжника Большунова и рассказывает, как будет жить без биатлона.
Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент