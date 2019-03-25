Губерниев: Шипулин в трёх словах? Депутат. Государственной. Думы.

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в блиц-опросе Kalashnikov Media дал краткую характеристику спортсменам, руководителю СБР Владимиру Драчёву и тренеру Вольфгангу Пихлеру.

Александр Логинов

«Сильный. Уверенный. Временами очень надёжный. Больше, чем три слова…»

Екатерина Юрлова-Перхт

«Чемпионка мира. Хорошая. Отзывчивая».

Антон Бабиков

«Обладатель. Кубка. IBU. Три слова».

Виктория Сливко

«Вика отказалась быть сексом мирового биатлона. Я печалюсь. Вика заслуживает больше трёх слов. Кто-то заслуживает трёх слов, кто-то — значительно больше».

Антон Шипулин

«Депутат. Государственной. Думы. Ему, правда, надо выборы ещё выиграть. Нет, ну Антон… Мы все печалимся. Трёх слов не хватает, я всё-таки многословный человек. Поэтому Антон — Часть. Моей. Жизни. Но я так же могу и про Черезова, и про Фуркада сказать. Таких много, действительно».

Евгений Гараничев

«Эстафета. Верю. Сможет».



Уле-Эйнар Бьорндален

«Муж. Дарьи. Домрачевой».



Владимир Драчёв

«Президент. Российского. Биатлона. Ну мы же играем в такую игру: по-настоящему, три слова».



Иван Черезов

«Делающий. Успехи. Большой молодец. Четыре слова».



Вольфганг Пихлер

Мой. Знаменитый. Друг. Можно четвёртое слово — биатлонный друг".

Больше видео о биатлоне — на сайте Kalashnikov Media.

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