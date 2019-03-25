Виттоцци: суперсезон для меня и всей итальянской сборной!

Итальянская биатлонистка Лиза Виттоцци положительно оценила минувший сезон. 24-летняя уроженка Пьеве-ди-Кадоре заняла второе место в общем зачёте Кубка мира, уступив лишь соотечественнице Доротее Вирер.



«Горжусь нашей командой! Супер-Доротея! Суперсезон для меня и нашей команды. Это — итальянский биатлон!» – написала Витоцци в своём «инстаграме».

Напомним, Виттоцци в борьбе за «Большой хрустальный глобус» проиграла Вирер 22 очка. В 12 очках от Лизы оказалась Анастасия Кузьмина из Словакии. Лучшей из представительниц России стала Екатерина Юрлова-Перхт, занявшая 14-е место.