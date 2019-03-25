Скончалась олимпийская чемпионка—94 по лыжной акробатике Лина Черязова

23 марта в Новосибирске на 51-м году жизни скончалась Лина Черязова – советская и узбекская фристайлистка (лыжная акробатика). Черязова является олимпийской чемпионкой 1994 года от Узбекистана. Эта золотая медаль до сих пор остаётся единственной в истории этого государства на зимних Играх. Кроме того Лина – чемпионка мира 1993 года, чемпионка СССР 1990 и 1991 года.

В июле 1994 года на тренировке в Лейк-Плэсиде 25-летняя Черязова получила тяжелейшую травму, угрожавшую её жизни. Во время спуска с трамплина она ударилась головой о его кромку и, потеряв сознание, упала в бассейн. Две недели спортсменка провела в коме.



Тем не менее Лина смогла не только восстановиться, но и вернуться в спорт. Хотя после травмы Черязова уже никогда больше не показывала высоких результатов, она смогла пройти отбор на зимние Олимпийские игры 1998 года в Нагано и заняла там 13-е место, лучшее в её карьере после травмы. После Игр 1998 года ушла из спорта.



В 1999 году Лина Черязова переехала в Россию, на родину своей матери в Новосибирск. Из-за последствий травмы она не смогла полноценно работать и оказалась на грани нищеты.