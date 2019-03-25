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Васильева: я весь сезон с астмой отбегала, но TUE не оформила

Фото: РИА Новости
Васильева: я весь сезон с астмой отбегала, но TUE не оформила
Другие / Биатлон

Российская биатлонистка Маргарита Васильева сообщила, что не стала оформлять терапевтическое исключение на приём запрещённых препаратов, несмотря на диагностированную у неё астму.

«Она диагностирована, я прошла все необходимые осмотры, астму подтвердили, я весь сезон с ней отбегала. Терапевтическое разрешение не оформила. Хотя могла бы. Пока удаётся обходиться без запрещённых дозировок, слава богу. Потому что это не совсем честно, я считаю», — приводит слова Васильевой сайт «Матч ТВ».

Маргарита пропустила три допинга теста за последние 12 месяцев и может быть дисквалифицирована. На минувшей неделе Независимое агентство антидопингового тестирования отклонило апелляцию спортсменки.

В нынешнем сезоне Васильева дебютировала в Кубке мира. В составе сборной России она выиграла эстафету на этапе в Оберхофе (Германия).

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