Васильева: я весь сезон с астмой отбегала, но TUE не оформила

Российская биатлонистка Маргарита Васильева сообщила, что не стала оформлять терапевтическое исключение на приём запрещённых препаратов, несмотря на диагностированную у неё астму.



«Она диагностирована, я прошла все необходимые осмотры, астму подтвердили, я весь сезон с ней отбегала. Терапевтическое разрешение не оформила. Хотя могла бы. Пока удаётся обходиться без запрещённых дозировок, слава богу. Потому что это не совсем честно, я считаю», — приводит слова Васильевой сайт «Матч ТВ».

Маргарита пропустила три допинга теста за последние 12 месяцев и может быть дисквалифицирована. На минувшей неделе Независимое агентство антидопингового тестирования отклонило апелляцию спортсменки.

В нынешнем сезоне Васильева дебютировала в Кубке мира. В составе сборной России она выиграла эстафету на этапе в Оберхофе (Германия).