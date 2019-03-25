Восьмикратная олимпийская чемпионка Марит Бьорген во второй раз стала мамой

Восьмикратная олимпийская чемпионка 39-летняя норвежская лыжница Марит Бьорген 23 марта родила сына. Это второй ребёнок в семье спортсменки и её гражданского супруга 49-летнего Фреда Бёрре Юнберга. Вес младенца — 3678 грамма, рост — 51 см.

«Могу подтвердить, что в субботу на свет появился новый член нашей семьи. С мамой и малышом всё хорошо. Над именем мы всё ещё думаем», — приводит слова Юнберга Adressa.

В 2015 году Бьорген родила сына Мариуса. В сезоне-2016/17 она вернулась к соревнованиям.

Марит — обладательница наибольшего количества наград в истории зимних Олимпийских игр среди всех спортсменов (15), 18-кратная чемпионка мира, четырёхкратная обладательница Кубка мира. Она завершила карьеру в апреле 2018 года.