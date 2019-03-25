Павличенко: считал себя байкером, хотел добавить в жизнь немного экстрима

Двукратный чемпион мира, пятикратный чемпион Европы по санному спорту Семён Павличенко рассказал о своём увлечении спортивными мотоциклами.



«Когда только познакомились с будущей женой Женей, ей очень нравилось кататься на моём спортивном мотоцикле. Я считал себя байкером, а жена со смехом парировала: «Нет, Семён, ты мотоциклист!»

У меня был спортбайк Yamaha R6. Скажу так, медленно передвигаться на нём неудобно: руки постоянно затекают, посмотреть в зеркала можно, только если ляжешь на бак. Ездить в позе креветки, как в шутку называют такое положение мотоциклисты, со скоростью 60 километров в час просто смешно. Поэтому я был вынужден гонять.

На дороге несколько раз возникали опасные ситуации, но как-то удавалось выходить из них без серьёзных последствий. Однажды прямо передо мной из двора вырулил мужичок на машине. Слава богу, встречная полоса была свободна, сумел увернуться. Но испугался сильно!

Падений у меня не было, за исключением занятия по стантрайдингу (езде на заднем колесе), которое проходило на специальной площадке. Этот цирковой элемент осваивал на двух разных байках, и оба достаточно крепко их приложил, в том числе о припаркованную машину.

Мой тренер Эдуард Бурмистров иногда говорит: «Ты хоть иногда в паспорт заглядывай, вспомни, сколько тебе лет, и дурью не майся». А я просто хотел добавить в жизнь немного экстрима. Тем не менее мои пути со спортивными мотоциклами уже разошлись. С нашими дорогами, если и покупать байк, то только «чоппер» или «круизёр», — приводит слова Павличенко пресс-служба ОКР.