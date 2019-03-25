Олимпийская чемпионка и телеведущая Мария Киселёва выдвигается в Мосгордуму

Трёхкратная чемпионка Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира, девятикратная чемпионка Европы по синхронному плаванию Мария Киселёва приняла решение участвовать в выборах депутатов Московской городской Думы.

«Приняла решение участвовать в выборах депутатов Московской городской Думы. Буду выдвигаться в Крылатском, Строгино и по части Кунцево. В Строгино живут родители, ходят в школу мои дети. Здесь работаю директором Центра по синхронному плаванию во дворце спорта «Янтарь».



Сегодня привычный нам образ жизни находится под угрозой. Чиновники дают разрешение на уничтожение парков, точечную застройку, бесконтрольное расширение дорог. Под угрозой Крылатские холмы и Строгинская пойма, разгораются конфликты из-за строек на Осеннем бульваре и Академика Павлова.



Иду в Мосгордуму, чтобы голос москвичей был услышан, чтобы заставить чиновников считаться с мнением людей. Убеждена, депутат должен отвечать только перед своими избирателями, принимать независимые и разумные решения. Поэтому иду на выборы как самовыдвиженец и буду собирать подписи. Верю, что вместе мы сможем найти решение любых проблем», — написала Киселёва на своей странице в «Фейсбуке».

С сентября 2001 по июль 2005 года Киселёва одновременно со спортивной карьерой была ведущей телеигры «Слабое звено», а в дальнейшем работала спортивным корреспондентом на телевидении.

Видео доступно в «фейсбуке» Марии Киселёвой.