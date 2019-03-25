Шведы хотят убедить Пихлера остаться, несмотря на его слова о завершении карьеры

Главный тренер сборной Швеции по биатлону Вольфганг Пихлер, который недавно объявил о намерении завершить карьеру и жить в Альпах, может остаться в скандинавской команде.



64-летний специалист, который ранее без особого успеха работал с российскими биатлонистками, пользуется непререкаемым авторитетом в Швеции. Есть вероятность, что в следующем сезоне Вольфганг будет работать тренером или консультантом шведской сборной – возможно, удалённо.



«Было бы удивительно, если бы Пихлер совсем отошёл от дел», — сказал представитель Шведского биатлонного союза в интервью SVT.



Ведущая шведская биатлонистка Ханна Эберг отметила, что пока не знает о планах Вольфганга: «Сотрудничество с Пихлером получилось очень плодотворным, хотя в первую очередь я полагаюсь на себя в плане работы и прогресса. Не знаю, чего хочет сам Пихлер. Оставаться тренером в Швеции или нет — решать ему. Посмотрим, как всё сложится».

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