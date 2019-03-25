Йохауг призналась, что всегда спит с Эстберг в одной кровати

Норвежская лыжница Терезе Йохауг рассказала о крепкой дружбе с партнёршей по команде — Ингвильд Флугстад Эстберг.



«Мы с Эстберг очень близки. Много времени проводим вместе как на своей базе, так и на зарубежных сборах, делим двуспальную кровать. Даже когда нам предоставляют две односпальные кровати, нас с Ингвильд это не останавливает.



У нас в отеле работают две горничные, и они удивляются: „Вы в курсе, что у вас две кровати?“ Конечно, мы знаем, но можем разделить одну. Они смеются над нами, но нам хорошо вместе», — сказала Йохауг в интервью NRK.



Эстберг не стала бороться с Йохауг на финише гонки преследования в финале Кубка мира в Квебеке. Благодаря этому Терезе смогла занять третье место в общем зачёте Кубка мира, обойдя финку Кристу Пярмякоски. Если бы Йохауг финишировала позади Эстберг, то в генеральной классификации она бы Пярмякоски не опередила.

Непряева заняла второе место в общем зачёте Кубка мира, Эстберг стала первой