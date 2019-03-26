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Чепиков: спортсмен не в детском саду находится. Васильева допустила халатность

Чепиков: спортсмен не в детском саду находится. Васильева допустила халатность
Другие / Биатлон

Вице-президент Союза биатлонистов России Сергей Чепиков прокомментировал, почему СБР не уследил за тем, что биатлонистка национальной сборной Маргарита Васильева пропустила три допинг-теста.

«Слушайте, каждый спортсмен же не в детском саду находится. Он должен отслеживать сам. Есть мобильное приложение, в котором очень просто и легко всё вбивается. За минуту. Даже летя в самолете, можно сделать отметки – куда ты едешь и зачем. Ей нужно было консультироваться с доктором, главным тренером команды. Посоветоваться. Она сама допустила халатность. Никак иначе это не назовёшь.

Объяснила ли почему? Может быть, объяснялась с Владимиром Петровичем Драчёвым. Но я не знаю. Со мной не разговаривала на эту тему», — приводит слова Чепикова «Спорт день за днём».

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