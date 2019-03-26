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Барнашов: тренерский штаб во главе с Хованцевым должен остаться работать дальше

Барнашов: тренерский штаб во главе с Хованцевым должен остаться работать дальше
Другие / Биатлон

Бывший главный тренер сборной России по биатлону Владимир Барнашов оценил выступление в сезоне Евгении Павловой, которая была признана лучшим новичком сезона.

«Женя первый год выступает на Кубке мира и сразу показала высокий уровень. Она способная девушка, стреляет великолепно: 91,5% точной стрельбы — это второй результат сезона. Ей нужно наладить функциональную подготовку, и тогда в следующем году она сможет сделать ещё один шаг вперёд. Безусловно, у неё есть будущее», — цитируют Барнашова «Известия».

Барнашов также поделился впечатлениями от работы тренерского штаба сборной России во главе с Анатолием Хованцевым.

«Оценку работы Анатолия Николаевича даст тренерский совет, но у меня однозначное мнение — тренерский штаб во главе с Хованцевым должен остаться работать дальше», — сказал Барнашов.

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