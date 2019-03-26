Аликин: если Васильеву отстранят на год, это будет лучшим решением для неё и СБР

Бывший тренер сборной России по биатлону, олимпийский чемпион Владимир Аликин прокомментировал ситуацию вокруг биатлонистки Маргариты Васильевой, которая пропустила 3 допинг-теста за последние 12 месяцев. На минувшей неделе Независимое агентство антидопингового тестирования отклонило апелляцию россиянки. Спортсменке грозит дисквалификация.



«У Маргариты мало шансов избежать дисквалификации. Если её отстранят на один год, это будет лучшее решение для спортсменки и Союза биатлонистов России», — приводят слова Аликина «Известия».

В нынешнем сезоне Васильева дебютировала в Кубке мира. В составе сборной России она выиграла эстафету на этапе в Оберхофе (Германия). Из-за пропуска допинг-тестов Васильева не смогла принять участие в чемпионате мира по биатлону в Эстерсунде (Швеция).

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