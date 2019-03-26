Сливко: было страшно ехать на КМ, потому что не хотела слышать кучу критики

Российская биатлонистка Виктория Сливко оценила выступление в сезоне. Она заняла первое место в общем зачёте Кубка IBU.

«Приятно, что получился такой хороший сезон. Я молодец! Независимо от результата, на меня постоянно льют грязь, неважно, хорошо провела гонку или плохо. Мне было страшно ехать на Кубок мира, не потому что не хотела бежать, а потому что не хотела слышать кучу критики в свой адрес.

Не хочу жить на Кубке IBU. Как и все, стремлюсь выступать на Кубке мира. Но ехать сюда нужно тогда, когда ты к этому готов", — приводит слова Сливко сайт «Матч ТВ».

Сливко вошла в состав сборной России на заключительный этап Кубка мира Хольменколлене (Норвегия). В спринте она стала 24-й, в гонке преследования — 34-й.