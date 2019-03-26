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Тихонов: из всей сборной России лишь Миронова может выиграть олимпийские медали

Тихонов: из всей сборной России лишь Миронова может выиграть олимпийские медали
Другие / Биатлон

Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов оценил потенциал нынешнего состава женской сборной России.

«На мой взгляд, из нынешнего состава женской сборной только Миронова способна выиграть медали на Олимпийских играх—2022. У неё отличная скорость, в этом компоненте она способна конкурировать со всеми лидерами, а вот со стрельбой — беда. Не знаю, хватит ли квалификации у тренеров, чтобы исправить эту ситуацию. Я уже перестал верить», — приводят слова Тихонова «Известия».

В общем зачёте Кубка наций сезона-2018/19 женская сборная России заняла четвёртое место. В личном зачёте лучшей из россиянок стала Екатерина Юрлова-Перхт, расположившаяся на 14-й позиции. Светлана Миронова стала 31-й.

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