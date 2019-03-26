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Ханю пропустит командный чемпионат мира из-за травмы колена

Ханю пропустит командный чемпионат мира из-за травмы колена
Другие / Фигурное катание

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию из Японии Юдзуру Ханю вынужден пропустить очередные соревнования. На этот раз 24-летний спортсмен не выступит на командном чемпионате мира, который пройдёт в период с 11 по 14 апреля в Фукуоме (Япония). Об этом сообщает Olympic Channel.

Причиной такого решения стала травма колена, которая беспокоит его на протяжении всего сезона. Фигурист был вынужден пропустить финал Гран-при и чемпионат четырёх континентов.

На чемпионате мира в Сайтаме (Япония) Ханю выступил. Уступив американцу Нэтану Чену, он выиграл серебро первенства.

Напомним, помимо побед на Олимпиаде в Сочи-2014 и Пхёнчхане-2018, Ханю является двукратным чемпионом мира в одиночном катании и победителем командного чемпионата мира – 2017 в Токио.

Ханю не выступит в финале Гран-при по фигурному катанию из-за травмы
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