Ханю пропустит командный чемпионат мира из-за травмы колена

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию из Японии Юдзуру Ханю вынужден пропустить очередные соревнования. На этот раз 24-летний спортсмен не выступит на командном чемпионате мира, который пройдёт в период с 11 по 14 апреля в Фукуоме (Япония). Об этом сообщает Olympic Channel.



Причиной такого решения стала травма колена, которая беспокоит его на протяжении всего сезона. Фигурист был вынужден пропустить финал Гран-при и чемпионат четырёх континентов.



На чемпионате мира в Сайтаме (Япония) Ханю выступил. Уступив американцу Нэтану Чену, он выиграл серебро первенства.

Напомним, помимо побед на Олимпиаде в Сочи-2014 и Пхёнчхане-2018, Ханю является двукратным чемпионом мира в одиночном катании и победителем командного чемпионата мира – 2017 в Токио.