В школе Motul Антона Смирнова научат делать сальто на снегоходе

С 18 по 30 апреля в Приисковом пройдет прыжковая школа атлета Motul Антона Смирнова – райдера дисциплины снегоходный фристайл и участника команды FMX13. Райдер научит основам прыжковой техники на снегоходе.



Антон Смирнов – первый в России фристайл-атлет, приземливший сальто назад в снегоходной дисциплине. Спортсмен проведет двухнедельное обучение для всех желающих в рамках проекта Smirnov School. Школа откроется в небольшом сибирском поселке Приисковый.



Все участники школы пройдут курс правил лавинной безопасности и первой помощи, научатся грамотно ухаживать за техникой. В течение 3 дней райдерам предстоит покорить 4 трамплина типа «стол» с дистанцией от 5 до 25 метров – лучшие получат призы от партнера школы.



Каждый желающий может записаться в одну из трех групп с 18 по 30 апреля через регистрацию на сайте.