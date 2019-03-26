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Бородавко: уверен, что Большунов и Непряева сами недовольны результатами

Бородавко: уверен, что Большунов и Непряева сами недовольны результатами
Другие / Лыжный спорт

Заслуженный тренер России Юрий Бородавко оценил выступление в сезоне подопечных — Александра Большунова и Натальи Непряевой. В общем зачёте мужского и женского Кубка мира они стали вторыми.

«Саша и Наташа, по сути, только начинают свой путь в больших лыжах. Они провели блестящий сезон в Кубке мира. Да, обидно, что недотянули до побед, а Большунову ещё немного не хватило для золота на чемпионате мира. Но ими сделана серьёзная заявка на многолетнее противостояние с норвежцами. Я уверен, что они сами недовольны результатами и будут ещё больше работать на будущие победы», — приводят слова Бородавко «Известия».

В общем зачёте Кубка мира победили представители Норвегии Йоханнес Хёсфлот Клебо и Ингвильд Флугстад Эстберг.

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