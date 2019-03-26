Вяльбе: сейчас начнём поиски врача, который способен помочь Червоткину

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе оценила выступление в сезоне трёхкратного призёра Олимпийских игр 2018 года Дениса Спицова и призёра Игр-2018 Алексея Червоткина.

«Проблем со здоровьем у Спицова не было. Сам он считает, что чемпионат мира и сезон в целом были провальными. Он пару раз заезжал в шестёрку, пару раз был на пьедестале. Но это точно не его результаты. Денис хочет проанализировать свои ошибки и понять причины спада. Возможно, он летом перебрал с физической подготовкой — будем разбираться. Но в целом ничего страшного не произошло. Спортсмен молод — он ещё покажет результат и возьмёт своё.

То же самое могу сказать и про Червоткина. Алексей способен на большее, но у него есть проблемы со здоровьем. Сейчас начнём поиски врача, который будет способен ему помочь. Похоронить спортсменов легко. Тяжело их сохранить лет на шесть-восемь, а в идеале — на 10 лет. Чтобы они всё это время были на пике», — цитируют Вяльбе «Известия».

В общем зачёте Кубка мира Спицов стал 18-м, Червоткин — 38-м.