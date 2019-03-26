7 российских легкоатлетов отказались оспаривать дисквалификацию в CAS

7 российских легкоатлетов, которые были признаны виновными в нарушении антидопинговых правил во время Олимпиады-2012 в Лондоне и чемпионата мира 2013 года в Москве, приняли решение не подавать апелляции в Спортивный арбитражный суд. Это Татьяна Фирова, Анна Булгакова, Гульфия Агафонова, Татьяна Лысенко, Иван Юшков, Мария Беспалова и Вера Ганеева, сообщается в «твиттере» Athletics Integrity Unit. Таким образом, решение суда признано окончательным.

5 спортсменов — Иван Ухов, Екатерина Галицкая, Светлана Школина, Люкман Адамс и Юлия Кондакова — апелляции подали.

В начале февраля CAS в Лозанне дисквалифицировал 12 российских легкоатлетов за нарушение антидопинговых правил. Обвинения основаны на итогах расследования Ричарда Макларена о допинге в российском спорте. В частности, Школина, Ухов, Галицкая и Кондакова были дисквалифицированы на четыре года с 1 февраля 2019 года, Адамс — на четыре года с 31 января 2019 года. Агафонова и Лысенко — на 8 лет, так как нарушения повторные.