Ганус: РУСАДА должно стать лидером по борьбе с допингом во всём мире

Генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус рассказал о работе антидопингового агентства после его прихода.



«Наша задача защищать права чистых спортсменов не только внутри страны, но и за её пределами. РУСАДА должна стать лидером по борьбе с допингом во всём мире.



Мы хотим быть эффективными. Мы обучаем спортсменов, тренеров. Со следующего месяца будут введены закрытые семинары, которые будут направлены на улучшение понимания ситуации в области спорта.



90% персонала организации было поменяно. Объём целевого тестирования достиг 47% в 2018 году, это почти в два раза больше, чем в 2017 году.



В России нужно восстановить доступ к повторному анализу допинг проб Московской лаборатории. Нам стали доверять до того момента, как мы попали в рамки соответствия благодаря тому, что обеспечили полную прозрачность своей деятельности», — передаёт слова Гануса корреспондент «Чемпионата» Даниил Журавлёв.

Ганус: РУСАДА независимо, оно будет бороться с допингом, даже вопреки чиновникам