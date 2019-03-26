Фернандес: Медведева — удивительная, талантливая, милая, славная девушка

Призёр Олимпийских игр, двукратный чемпион мира, испанский фигурист Хавьер Фернандес рассказал, как относится к двукратному призёру Олимпиады-2018 россиянке Евгении Медведевой.



«Женя — очень милая девушка. Она удивительная, чрезвычайно талантливая. Сейчас девушкам приходится тяжело, потому что соперницы постоянно показывают очень высокий уровень, и малейшая ошибка сразу же тянет тебя вниз. Но Женя — это одна их тех фигуристок, которые мне нравятся больше всего. У неё яркая мимика, яркие телодвижения, она стабильно хороша, делает отличные прыжки. Женя такая крас… милая девушка. Очень милая. И это мне в ней нравится больше всего. Она такая славная», — сказал Фернандес в интервью олимпийскому каналу.

На прошедшем чемпионате мира в Сайтаме Медведева завоевала бронзу.