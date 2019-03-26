Пидручный: наконец-то полностью осознал свою победу на чемпионате мира

Украинский биатлонист Дмитрий Пидручный прокомментировал свою победу в гонке преследования на завершившемся чемпионате мира в Эстерсунде (Швеция). Напомним, Дмитрий – первый украинский биатлонист, ставший чемпионом мира.



«Уже наконец-то полностью осознал свою победу на чемпионате мира и просто наслаждаюсь этим. В отпуск иду просто с мыслями о том, что нужно отдохнуть, ведь сезон был очень сложным. Много сил было отдано и затрачено. Теперь всем нужно просто залечить травмы, у кого они есть, и восстановить запас сил.



Конечно, хотелось бы вновь вернуться на пьедестал. Эти эмоции просто незабываемы, когда гимн нашей страны играет из-за тебя, хочется, чтобы это повторялось как можно чаще. Сейчас хочется просто вернуться домой, а потом уже думать обо всём остальном», – цитирует Пидручного biathlon.com.ua.

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