Расписание чемпионата России по биатлону 2019 года в Тюмени

С 28 марта по 2 апреля в Тюмени пройдёт чемпионат России по биатлону. Предлагаем вашему вниманию расписание соревнований.



Биатлон. Чемпионат России. Тюмень. Расписание стартов

28 марта

10:15 мск — спринт, женщины.

13:15 — спринт, мужчины.



30 марта

10:15 — гонка преследования, женщины.

12:15 — гонка преследования, мужчины.



31 марта

11:15 — масс-старт, женщины.

14:15 — масс-старт, мужчины.



2 апреля

13:15 — эстафета, женщины.

16:15 — эстафета, мужчины.

На минувшей неделе в Хольменколлене (Норвегия) состоялся заключительный этап Кубка мира. В общем зачёте мужских соревнований лучший из россиян, Александр Логинов, занял второе место. В женском Кубке мира Екатерина Юрлова-Перхт стала 14-й.

В Кубке наций мужская и женская сборные России заняли четвёртое место.