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Расписание чемпионата России по биатлону 2019 года в Тюмени

Расписание чемпионата России по биатлону 2019 года в Тюмени
Другие / Биатлон

С 28 марта по 2 апреля в Тюмени пройдёт чемпионат России по биатлону. Предлагаем вашему вниманию расписание соревнований.

Биатлон. Чемпионат России. Тюмень. Расписание стартов
28 марта
10:15 мск — спринт, женщины.
13:15 — спринт, мужчины.

30 марта
10:15 — гонка преследования, женщины.
12:15 — гонка преследования, мужчины.

31 марта
11:15 — масс-старт, женщины.
14:15 — масс-старт, мужчины.

2 апреля
13:15 — эстафета, женщины.
16:15 — эстафета, мужчины.

На минувшей неделе в Хольменколлене (Норвегия) состоялся заключительный этап Кубка мира. В общем зачёте мужских соревнований лучший из россиян, Александр Логинов, занял второе место. В женском Кубке мира Екатерина Юрлова-Перхт стала 14-й.

В Кубке наций мужская и женская сборные России заняли четвёртое место.

Бьорндален нас спасёт… Какое будущее ждёт российский биатлон?
В недалёком будущем доберёмся и до Кубка мира. Если, конечно, сборную не разгонят. Что может случиться раньше – выбирать вам!
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