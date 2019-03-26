Расписание чемпионата России по биатлону 2019 года в Тюмени

С 28 марта по 2 апреля в Тюмени пройдёт чемпионат России по биатлону. Предлагаем вашему вниманию расписание соревнований.
Биатлон. Чемпионат России. Тюмень. Расписание стартов
28 марта
10:15 мск — спринт, женщины.
13:15 — спринт, мужчины.
30 марта
10:15 — гонка преследования, женщины.
12:15 — гонка преследования, мужчины.
31 марта
11:15 — масс-старт, женщины.
14:15 — масс-старт, мужчины.
2 апреля
13:15 — эстафета, женщины.
16:15 — эстафета, мужчины.
На минувшей неделе в Хольменколлене (Норвегия) состоялся заключительный этап Кубка мира. В общем зачёте мужских соревнований лучший из россиян, Александр Логинов, занял второе место. В женском Кубке мира Екатерина Юрлова-Перхт стала 14-й.
В Кубке наций мужская и женская сборные России заняли четвёртое место.
Бьорндален нас спасёт… Какое будущее ждёт российский биатлон?
В недалёком будущем доберёмся и до Кубка мира. Если, конечно, сборную не разгонят. Что может случиться раньше – выбирать вам!