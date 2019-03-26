Туктамышева вошла в состав сборной России на командный ЧМ по фигурному катанию

Тренерский совет сборной России по фигурному катанию определился с заявкой на командный чемпионат мира, который пройдёт в Фукуоке (Япония) с 11 по 14 апреля, сообщает официальный сайт Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

Состав сборной России выглядит следующим образом:

— мужчины: Михаил Коляда, Александр Самарин;

— женщины: Софья Самодурова, Елизавета Туктамышева;

— спортивные пары: Наталья Забияко/Александр Энберт;

— танцы на льду: Виктория Синицина/Никита Кацалапов.

За первое место в каждом виде программы команда-победитель наберёт 12 очков, за второй результат фигурист получит 11 баллов и т.д. Итоговое место команды будет определяться путем суммирования результатов в отдельных видах программы.

На турнире помимо сборной России также примут участие команды США, Японии, Франции, Италии и Канады.