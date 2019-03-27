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«Чемпионат» объявляет о наборе сотрудников в службу новостей

«Чемпионат» объявляет о наборе сотрудников в службу новостей
Другие

«Чемпионат» объявляет о наборе сотрудников в службу новостей (редактор новостей, удалённая работа).

Требования: грамотность, опыт работы в интернет-изданиях, оперативность, обязательность, наличие современного компьютера и бесперебойного доступа в интернет, знание английского языка, уверенное ориентирование в спорте.

График – по согласованию. Заработная плата определяется по итогам собеседования.

Присылайте резюме на электронную почту: lisma.zotov11@gmail.com.

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