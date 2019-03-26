Загитова: недавно научила Масару прыгать сальхов

Российская фигуристка Алина Загитова рассказала, чем занимается в свободное время и как проводит время со своей собакой Масару.

«В свободное время хожу гулять с Масару, она очень выросла и уже весит больше 25 кг. Недавно научила её прыгать сальхов. У неё получается — делает на пять с плюсом. Также иногда сижу в „Инстаграме“, рисую картины. Очень люблю краситься и придумывать интересный макияж», — сказала Загитова, отвечая на вопросы японских журналистов.

Напомним, на завершимся в Сайтаме (Япония) чемпионате мира по фигурному катанию Загитова стала победительницей соревнований в женском одиночном катании. Таким образом, в активе 16-летней россиянки есть все титулы на главных стартах: Олимпийских играх, чемпионатах мира и Европы, финале Гран-при и национальном первенстве.