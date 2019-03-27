IAAF недовольна поддержкой Семени со стороны Совета по правам человека ООН

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) выразила несогласие с позицией Совета по правам человека ООН в отношении спортсменок с повышенным уровнем тестостерона.

В феврале стало известно о намерении IAAF заявить в Спортивном арбитражном суде (CAS), что двукратная олимпийская чемпионка представительница ЮАР Кастер Семеня должна быть признана мужчиной, ощущающим себя женщиной. Организация планирует ввести правило, по которому спортсменки с повышенным уровнем тестостерона смогут соревноваться на турнирах под эгидой IAAF, если будут принимать специальные препараты, предназначенные для снижения уровня гормона.

Из-за возможного введения этого правила бегунья подала иск в CAS. Ожидалось, что решение суда будет объявлено 26 марта, но CAS перенёс оглашение вердикта на более поздний срок.

На фоне этого скандала Совет по правам человека ООН выступил с осуждением проекта IAAF, назвав его «нарушением международных прав человека» и описав требование снижать уровень тестостерона как «ненужное, унизительное и вредное», сообщает официальный сайт Международной ассоциации спортивной прессы.

В ответ на это IAAF объявила, что Совет по правам человека сделал неточное заявление, не разобравшись в сути вопроса: «В основе нашего предложение решит важность защиты честных соревнований в женском спорте. Нам важно убедиться, что женщины являются защищённой категорией, а для этого нужны новые правила. В противном случае мы рискуем потерять следующее поколение женщин-атлеток, так как они не увидят пути к успеху в женском спорте».