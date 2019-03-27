Биатлонист Иванов: книжки редко читаю. Гаджеты, соцсети – всё как у большинства

Чемпион Универсиады 2019 года биатлонист Дмитрий Иванов рассказал о подготовке к чемпионату России, который стартует в Тюмени завтра, 28 марта.

«Подготовка к соревнованиям проходит великолепно. После Универсиады пробежали в Ижевске суперспринт и мегамасс-старт. Теперь работаем в «Жемчужине Сибири». Хочется закончить сезон на хорошей ноте и вскоре начинать готовиться к следующему.

В Тюмени один из лучших комплексов в России. Рельеф разнообразный, равнины, подъёмы, спуски большие. Такая трасса не может наскучить. Вот с погодой, может быть, нам не повезёт, если трасса из-за тепла подтает. Придётся потерпеть во время гонок.

О своём состоянии не могу сказать. Прошло почти две недели с последнего старта. Но мы старались подойти к чемпионату России в хороших кондициях", — цитирует Иванова «Тюменская арена».

Дмитрий также рассказал, как любит проводить свободное время.

«Книжки редко читаю. Гаджеты, соцсети – всё как у большинства спортсменов. Сериал последний? Ну вот «Реальные пацаны» тут вышли, первая серия нового сезона. Я не успел посмотреть из-за бани. Но обязательно это исправлю. Любимый герой? Там все главные персонажи смешные», — сказал Иванов.

Иванов выиграл гонку преследования на Универсиаде, Поршнев — 2-й, Латыпов — 3-й