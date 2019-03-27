В РУСАДА назвали оправдания биатлонистки Васильевой инфантилизмом

Первый заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства Маргарита Пахноцкая прокомментировала информацию о том, что российская биатлонистка Маргарита Васильева пропустила три допинг-теста за 12 месяцев.

«На персональной странице в системе ADAMS у спортсменки стоит два флажка, второй датирован 16 октября. Даже если она не получила уведомления, что довольно странно, нужно было обратиться за разъяснением его появления в национальную и международную федерации.



Если спортсмен входит в сборную и находится в пуле тестирования, о чём он также информируется, то проверка своей страницы в системе ADAMS является частью его работы, это входит в его должностные обязанности. А заходить в систему и предоставлять обновлённую информацию о своем нахождении спортсмен должен минимум раз в квартал.



Иначе как инфантилизмом это назвать нельзя. Данные о пропуске двух допинг-тестов к тому времени уже были давно внесены, это факт. Как я уже говорила, два флажка было видно в профиле», — цитирует Пахноцкую ТАСС.

На минувшей неделе Независимое агентство антидопингового тестирования отклонило апелляцию россиянки. Спортсменке грозит дисквалификация.

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