Призёру Олимпиады-2016 Штокалову присвоено звание заслуженного мастера спорта

Российскому каноисту Илье Штокалову присвоено звание заслуженного мастера спорта, сообщает официальный сайт Министерства спорта России.



32-летний Штокалов является бронзовым призёром Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро-2016. Илья финишировал четвёртым в одиночках на тысяче метрах, однако в связи с последовавшей дисквалификацией представителя Молдавии Сергея Тарновского переместился на третье место и получил бронзу. Также спортсмен выступал на Олимпиаде в Лондоне-2012.



Кроме того, в официальном документе на сайте Министерства спорта сообщается о присвоении звания заслуженного мастера спорта Артуру Зулькарнаеву и Марату Усманову (оба — борьба на поясах), Сергею Емелину (спортивная борьба), Арине Опенышевой (плавание), Армену Петросяну (тайский бокс), Алине Налбандян (подводный спорт), Артему Жигайлову (кикбоксинг), Фариду Касумову, Марселю Мансурову, Николаю Масленникову (все — кекусинкай), Анне Лешковцевой (баскетбол), Владиславу Блинцову (гребля на байдарках и каноэ), Абдулбари Гусейнову (джиу-джитсу) и Владиславу Щепоткину (пулевая стрельба).