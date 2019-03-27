Ярошенко — об Ахатовой: какая связь между стрельбой и допинговым прошлым?

Двукратный чемпион мира Дмитрий Ярошенко прокомментировал информацию о том, что Альбина Ахатова может стать тренером сборной России по стрельбе.

«Самое положительное отношение ко всему этому. Считаю, что Ахатова – профессионал самого высокого уровня в стрельбе. Она всегда стреляла очень здорово, ведь я с ней бегал ещё с юниорского возраста. Альбина ещё тогда внимательно относилась к каждому выстрелу и с годами это пронесла, постоянно совершенствуя этот навык. Ахатова – прекрасный стрелок, сейчас она ещё и практикуется в изготовлении лож для винтовок. В общем, это тот человек, который абсолютно в теме.



Проблемы из-за её допингового прошлого? Сколько угодно можно гадать на кофейной гуще. Сейчас будут говорить, что взяли комментарий у ещё одного допингиста. Пора уже перевернуть эту страницу.



Понимаю, что СБР пока ещё не является постоянным членом IBU. И постоянно ищутся предлоги, чтобы это решение отложить. Если мы хотим под кого-то подстраиваться, то давайте не брать Ахатову. Также в сборную не взяли Польховского по какой-то причине. Сначала предложили, потом отказались.



А что касается Ахатовой, то она своё наказание уже получила. Если она нужна, то надо брать. Ведь потом, когда нас будут обыгрывать, первыми же будут жаловаться, что нет Ахатовой. Какая связь между стрельбой и допинговым прошлым? Мы разговаривали с Альбиной в прошлом году, когда уже проскакивали намеки на её работу в сборной, она говорила, что ей сложно с чем-то совмещать семейную жизнь. А тут, если она даёт согласие, мы начинаем рассуждать про допинговое прошлое. Смешно же, нет? Только у нас такое может быть.



Она сейчас, грубо говоря, готова жертвовать семьёй ради сборной. А это так. Она мама. И нашла возможность, чтобы помочь сборной. Нужно двумя руками выступать за. Отправить всех куда подальше и спокойно делать своё дело. Чтобы наши девочки только совершенствовал свою стрельбу», – цитирует Ярошенко «Спорт день за днём».

Ахатова была дисквалифицирована в августе 2009-го на два года за употребление допинга.

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