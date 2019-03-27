Джима о возможном пропуске сезона: надо понять, что делать со всем этим набором

Олимпийская чемпионка украинская биатлонистка Юлия Джима прокомментировала слова главы Федерации биатлона Украины Владимира Брынзака о том, что она может пропустить следующий сезон. В прошедшем розыгрыше Кубка мира Юлия выиграла индивидуальную гонку на этапе в Поклюке.

«Начнём с того, что я очень рада победе. Она у меня первая, и так начать сезон дорогого стоит. Наверное, эта победа и не дала мне опускать руки по целому сезону. Потому что, если бы всё было так печально сначала, это бы, конечно, било эмоционально, и я думаю, что было бы меньше желания продолжать. Просто так совпало, что заболела, и тяжело было реабилитироваться. Думаю, я не одна такая, хватает спортсменов топ-класса, которые также прошли этот сезон неудачно. Когда понимаешь, что ты не один такой, становится легче.



Следующий сезон? Я ещё не думала по этому поводу. Хочу сейчас разобраться по здоровью, проанализировать. Точнее, даже не проанализировать, потому что это я уже сделала, а понять перспективу, насколько я смогу со всем этим продолжать. Потом, уже исходя из данного, – пробовать двигаться дальше и бегать.



Я не говорила про паузы. Мне просто надо понять, что делать со всем этим набором, что меня посещал в этом и предыдущем сезоне. Оно же никуда не девается. На какое-то время оно всё угасло: травмы, растяжки, а потом всё равно всё возвращается. Поэтому мне надо поговорить с врачами, что они мне скажут – насколько реально бегать и выдержать целый сезон», – цитирует Джиму Xsport.

На чемпионате мира 2019 года в Эстерсунде Джима завоевала бронзу в эстафете.