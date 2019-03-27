Вяльбе: Матвеевой и Шаповаловой в сборной не будет. Они прощаются со спортом

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе рассказала о грядущих изменениях в составе сборной.

«Сборную покинет часть лыжников, которые прощаются со спортом. Уйдёт Наталья Матвеева, не будет в команде Жени Шаповаловой. Максим Вылегжанин также объявил, что завершает карьеру. Их места в основе займёт кто-то из группы Егора Сорина, а его группу соответственно пополнит кто-то из юниоров. Обычная ротация.

У нас не будет никаких изменений в тренерском штабе, это сто процентов. Я противник того, чтобы брать тренера и бросать его на полпути. Спортсмен не может каждый год или раз в два года привыкать к новым методикам, к новому тренеру. Людям нужно время, чтобы притереться друг к другу. К тому же бывает так, что спортсмен и тренер могут быть неприятны друг другу", — цитируют Вяльбе «Известия».

Матвеева — серебряный призёр чемпионата мира 2017 года, Шаповалова за карьеру в Кубке мира выиграла одну гонку — спринт на этапе в Китае в 2007 году.