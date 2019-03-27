Стало известно, сколько заработали российские биатлонисты за сезон-2018/19

Александр Логинов в сезоне-2018/19 заработал € 174,5 тыс. призовых, что является лучшим результатом в сборной России. На втором месте Екатерина Юрлова-Перхт — € 65 750, на третьем — Евгений Гараничев — € 36 750, сообщает сайт «Матч ТВ».
Ранее стало известно, что норвежец Йоханнес Бё, ставший победителем Кубка мира в общем зачёте, заработал по ходу сезона рекордную сумму в истории биатлона – € 460 900.
Призовые российских биатлонистов. Сезона-2018/19
1. Александр Логинов – € 174 500.
2. Екатерина Юрлова-Перхт – € 65 750.
3. Евгений Гараничев – € 36 750.
4. Евгения Павлова – € 29 250.
5. Дмитрий Малышко – € 28 250.
6. Виктория Сливко – € 24 650.
7. Ирина Старых – € 22 250.
8. Светлана Миронова – € 21 550.
9. Матвей Елисеев – € 20 250.
10. Антон Бабиков – € 17 500.
11. Александр Поварницын – € 15 900.
12. Анастасия Морозова – € 14 750.
13. Ульяна Кайшева – € 10 750.
14. Маргарита Васильева – € 10 000.
15. Никита Поршнев – € 9450.
16. Наталья Гербулова — € 8000.
17. Эдуард Латыпов — € 7900.
18. Сергей Корастылёв — € 7300.
19. Валерия Васнецова — € 7150.
20. Лариса Куклина — € 6900.
21. Максим Цветков — € 6750.
22. Ирина Казакевич — € 5150.
23. Алексей Слепов — € 2950.
24. Юрий Шопин — € 2500.
25. Кристина Резцова — € 2000.
26. Елизавета Каплина — € 1800.
27. Пётр Пащенко — € 1000.
28-30. Максим Буртасов, Тамара Воронина, Семён Сучилов — € 900.
31-32. Полина Шевнина, Вадим Филимонов — € 800.