Шипулин: Логинова пытаются вывести из себя, а к Херрман такого отношения нет

Олимпийский чемпион 2014 года биатлонист Антон Шипулин, завершивший карьеру в декабре 2018 года, прокомментировал ситуацию вокруг Александра Логинова, которому на протяжении сезона неоднократно задавали вопросы о допинговом прошлом.

«Сашку жаль. Он многократно отвечал на одни и те же вопросы. При этом я не видел такого отношения к Денизе Херрман, когда она выиграла преследование. Никакого злорадства не было, эта тема даже не поднималась. А Саню иностранные СМИ пытаются вывести из себя при каждом удобном случае.



Если бы он хотел что-то добавить по этой теме, давно уже обо всём сказал бы. Какой смысл столько раз спрашивать одно и то же? Я бы предложил всем уже отстать от него. Своё наказание он отбыл. Думаете, ему было легко? Он живёт с этой историей.



Отношение к русским атлетам намного жёстче, чем к иностранцам. На допинге попадались и норвежцы, и на лыжном чемпионате мира была громкая история. И что? После победы Херрман мне стало интересно, я начал смотреть зарубежные интернет-порталы. Никакого ажиотажа там не было. Поэтому пора бы и от Сашки отстать. Безусловно, та история его не красит. Но сейчас он молодец, справляется с давлением и на трассе, и вне её.

Я же Сашку давно знаю. Понимаю его позицию и не могу её критиковать. Он выбрал для себя определённую стратегию, и, судя по тому, что уехал из Эстерсунда с двумя медалями, она была правильной.



Кто знает, что было бы в противном случае. Вы сами прекрасно понимаете, что каждое неосторожное слово подхватывается и начинает обсуждаться всеми. Логинов решил сосредоточиться исключительно на результатах», — цитирует Шипулина «Спорт-экспресс».

Антон также оценил выступление россиян на чемпионате мира в Эстерсунде.

«Саня, конечно, красавчик и молодец. Он и в спринте бился, и эстафету вытащил. Но настоящая сенсация – Катя Юрлова. Её второе место в масс-старте – это просто супер», — сказал Шипулин.

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