Биатлонистка Рассказова: сожалений о переходе в сборную Украины у меня нет

Биатлонистка Анастасия Рассказова, сменившая спортивное гражданство с российского на украинское, подвела итоги завершившегося сезона.

«Честно, вообще ничем недовольна в этом сезоне. Начало ещё как-то более-менее складывалось, показывала неплохой уровень, и надеялась до последнего, что поеду на юниорский чемпионат мира. Но разрешения на выступление за Украину долго не было, из-за этого я очень расстроилась. Начала тренироваться, в большей части сама, потому что тренер уехал с командой на этапы юниорского Кубка мира. Ну и, видимо, где-то допустила ошибку в подготовке, после чего у меня уже не пошёл сезон, результатами я очень недовольна.



Расстроена, что так получилось, что не показала свой уровень, на который я способна. Но у меня ещё есть год в запасе, летом буду тренироваться, работать над стрельбой, над ошибками в технике. Буду восстанавливать свои силы, и вообще уже жду нового сезона

Сожалений, что я перешла в сборную Украины, у меня нет. Наоборот, есть какой-то стимул работать дальше. Да, были некие проблемы с документами, с разрешением, но это всё позади. Дальше будет новый сезон – новые возможности", — цитирует Рассказову Biathlon.com.ua.

В феврале исполком Международного союза биатлонистов официально разрешил Рассказовой выступать за сборную Украины.