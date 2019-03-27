Вал. Семеренко: понимаю, что скорость у меня есть, а точность в стрельбе придёт

Олимпийская чемпионка, украинская биатлонистка Валентина Семеренко оценила выступление в завершившемся сезоне. В общем зачёте Кубка мира она заняла 48-е место.

«Сезон был действительно тяжёлым, и начало было, можно сказать, большим огорчением. Но всё равно мы рук не опускали, работали, и надежда наша не умирала. В конечном итоге мы добились того, чего хотели.

Уже в ходе сезона мы полностью поменяли план подготовки. После этапа в Антхольце уехали домой на недельку, а потом поехали в Отепя тренироваться и готовиться к чемпионату мира. К сожалению, немножко времени не хватило. Но ничего страшного, у нас это не последний сезон.

Не жалею ли, что я хорошую форму набрала, а сезон закончился? Нет, конечно. С одной стороны, может, и жалко, но с другой стороны, не жалею, потому что знаю, что могу. Зато теперь ухожу до следующего сезона на хорошей ноте, с пониманием, что есть скорость. Ну а точность в стрельбе придёт», — цитирует Семеренко Xsport.

На прошедшем чемпионате мира в Эстерсунде Валентина завоевала бронзу в эстафете.