С. Фуркад: причина неудач Мартена в том, что он – важная персона во Франции

Французский теннисист Симон Фуркад прокомментировал неудачные выступления своего брата Мартена в минувшем сезоне.



«Я думаю, Мартен хорошо подготовился, но в начале сезона оказалось, что его уровень несколько упал, и он не до конца понял, почему. И он довольно быстро решил закончить сезон, потому что был не удовлетворен своим уровнем и большой разницей между летом и зимой.



Я думаю, основная, не проблема, а причина – в том, что Мартен много тренируется, но сейчас он уже очень важная персона во Франции: ему приходится много работать со спонсорами, с медиа, а также в олимпийском оргкомитете «Париж-2024». Много дел – и, возможно, он устает от всего этого. Может быть, летом он не ощущал этого, но зимой это сказалось.



Думаю, он принял правильное решение, и в следующем году он будет больше сосредоточен на тренировках, и восстановится на все 100%», — сказал Логинов в интервью Kalashnikov Media.

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