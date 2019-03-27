К. Резцова: про форму не буду говорить. Скажу, что плохая – подумают, жалуюсь

Биатлонистка Кристина Резцова поделилась ожиданиями от чемпионата России по биатлону, который стартует в Тюмени завтра, 28 марта.

«В Тюмени – весна, погода – огонь. Но с состоянием трассы не так всё плохо, как я думала. Вот недавно мы бежали финальный этап Кубка IBU в итальянском Мартелле. Вот там был ужас! Жарко, плюс десять градусов, мы штаны подворачивали до колена. Каша на трассе – с первого круга. И ничего не изменить. В «Жемчужине Сибири» же в лесу тенёк, трасса держится. Так что мы справимся.

Про форму лучше ничего не буду говорить. Скажу, что хорошая – это будет не совсем правдой, плохая – подумают, что жалуюсь. Гонки покажут!



В отпуск не поеду никуда. Дома очень важные дела есть, которые не терпят отлагательств", — цитирует Резцову «Тюменская арена».

28 марта в Тюмени состоятся спринтерские гонки.

Расписание чемпионата России по биатлону 2019 года в Тюмени