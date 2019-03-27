Куклина: сильно болеть три раза за сезон – это очень плохо

Биатлонистка Лариса Куклина оценила состояние перед стартом чемпионата России в Тюмени. Соревнования пройдут с 28 марта по 2 апреля.

«Три раза болеть за сезон, причём сильно – это очень плохо. Во многом по этой причине я так и не смогла набрать ту форму, которую могла и на которую рассчитывала. После завершения сезона буду решать эти проблемы. Надо делать это летом, чтобы и следующий год не получился таким же. Так что пока никаких мыслей про путёвки и отдых – надо уделить внимание здоровью.



В Тюмени я буду бороться только за победу! Организаторы обещают, что трассу приведут в порядок. Надеемся на лучшее», — цитирует Куклину «Тюменская арена».

В общем зачёте Кубка мира сезона-2018/19 Лариса заняла 62-е место.