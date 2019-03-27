Бестемьянова: Медведева даже в мыслях не могла допустить, что обыграет Кихиру

Олимпийская чемпионка 1988 года в танцах на льду Наталья Бестемьянова оценила выступление россиянок на чемпионате мира в Сайтаме. Алина Загитова завоевала золото, Евгения Медведева — бронзу. Софья Самодурова заняла восьмое место.

«Медведева была абсолютно счастлива, получив третье место. Женя даже в мыслях не могла допустить, что обыграет Рику Кихиру. Пересмотрите запись трансляции, там хорошо видно, как она удивилась своим оценкам. Что касается Сони Самодуровой, то и её выступление надо считать успешным. Она дебютантка, ещё есть над чем работать. Так что не стоит говорить о предвзятом судействе.

Достигли ли Загитова и Медведева своего пика? Сложно сказать. Читала, что Алина разучивает новый четверной прыжок, но не знаю, насколько успешно. С другой стороны, в таком возрасте можно освоить всё что угодно. Да, Жене Медведевой в этом плане чуть сложнее, но и она в этом сезоне начала прыгать каскад тройной сальхов — тройной риттбергер и успешно исполнила его в Японии.



Так что я бы не стала поддерживать эти разговоры, а призвала всех набраться терпения и подождать, чем все эти девушки удивят нас в следующем сезоне

Почему мы постоянно говорим о психологическом давлении на нынешних девушек и не вспоминаем о том, что так было всегда? Когда каталась я, то ворвалась Елена Водорезова — появилась конкуренция. Вспомните Тару Липински, которая выиграла Олимпиаду в 15 лет… Это спорт, такие вещи происходят каждый олимпийский цикл. Да, это сложно, но психологически спортсмены намного устойчивее обычных людей, хотя у них есть миллион причин, из-за которых стоит волноваться. Умение абстрагироваться от всего этого не менее важно, чем навыки исполнения четверных прыжков. Это спорт, и грош тебе цена, если ты не можешь справиться с давлением", — цитирует Бестемьянову «RT на русском».