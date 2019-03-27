Сливко: на чемпионате России буду бороться так, как на международной арене

Биатлонистка Виктория Сливко поделилась ожиданиями от чемпионата России по биатлону, который стартует в Тюмени завтра, 28 марта.



«Для меня это очень важный турнир. Хочется успешно пробежать за свой регион, помочь команде Тюменской области. Настраиваюсь показать хорошие результаты. Буду бороться изо всех сил, как и на международной арене по ходу сезона.



Отдохнуть после этапа Кубка мира в Хольменколлене вроде бы удалось. Переезд был тяжёлый, смена часовых поясов. Вставать рано пока не очень хочется. Но ничего, есть время для тренировки, а затем – в бой, всё отлично», – цитирует Сливко «Тюменская арена».

Напомним, 28 марта в Тюмени состоятся спринтерские гонки.