28 марта в Москве пройдёт социально-благотворительная акция «Мототерапия»

28 марта на Малой спортивной арене Олимпийского комплекса «Лужники» в Москве состоится ежегодная акция «Мототерапия» – шоу по фристайл-мотокроссу для людей с ограниченными возможностями. Мероприятие, начало которого планировано на 12:00, проводится Департаментом спорта города Москвы.



Главная цель проекта – привлечь внимание широкой общественности к вопросу социализации людей с ограниченными возможностями, помочь таким детям поверить в свои силы и почувствовать себя полноценными членами общества.

Всемирно известные спортсмены устроят показательные выступления для детей, после чего у каждого из них будет возможность покататься со звёздами мотоспорта и взять автографы.

В число звёздных участников акции вошли: Supertricks — Терри Грант (Англия); FMX — Ванни Оддера (Италия), Алексей Колесников, Алексей Айсин, Алексей Орехов, Павел Антонов, Роман Карымов, Михаил и Владимир Ярыгины, Николай Иванков; Stuntriding (Legend Stuntriding Team) — Марат Канкадзе, Юрий Верховников, Григорий Талдыкин.



